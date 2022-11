GP Brasil F1: Pilotos da Alpine, dão uma ‘borla’ à McLaren… | AutoSport

Uma das coisas piores para um chefe de equipa, é ver os seus dois pilotos a arranjarem problemas um com o outro. É o que está a suceder com Otmar Szafnauer, líder da Alpine, que com a sua equipa na luta com a McLaren pelo quarto lugar do Mundial de construtores, tem que ‘levar’ com as birras dos seus pilotos, que desta feita se lembraram de se ‘chatear’ um ao outro. É muito habitual a este nível que os piloto se ‘medem’ uns aos outros, mas quando isso pode significar perder vários milhões de dólares, isso já entra no nível da estupidez…

Fernando Alonso foi penalizado em cinco segundos pelo toque que deu em Esteban Ocon, e com isso baixa ao 18º lugar na grelha para o Grande Prémio do Brasil.

Antes, Alonso danificou a asa quando fez contacto com a roda traseira direita do Alpine de Ocon, e isso fê-lo ter que ir às boxes, depois de atribuir a culpa ao seu colega de equipa via rádio.

Contudo, os comissários investigaram o incidente e consideraram que a culpa era de Alonso.

O diretor da equipa, Otmar Szafnauer, disse que: “tanto o Esteban como o Fernando devem fazer um trabalho melhor para premiar os esforços fantásticos de todos os membros da equipa, evitando incidentes na pista e comprometendo o desempenho de toda a equipa. Hoje, ambos os pilotos desiludiram a equipa. Espero mais deles amanhã, onde devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para recuperar alguns pontos do fim-de-semana para o campeonato.

O nosso objetivo é garantir que vamos a Abu Dhabi no próximo fim-de-semana, numa posição em que possamos alcançar os nossos objetivos da época”, disse.