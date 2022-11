GP Brasil F1: Pierre Gasly chamado aos comissários | AutoSport

Pierre Gasly foi convocado pelos comissários da FIA após a corrida Sprint do Grande Prémio do Brasil, enquanto paira sobre ele a possibilidade de suspensão de uma corrida, caso alcance os 12 pontos até maio do próximo ano.

Depois das 24 voltas da Sprint em Interlagos, Gasly foi chamado por conduzir demasiado devagar nas voltas de reconhecimento antes da corrida. É estabelecido um tempo mínimo para os pilotos atravessarem as duas linhas de Safety Car durante as voltas de pré-largada para garantir a segurança de todos na pista, que o piloto francês pode não ter cumprido.