GP Brasil F1: Mercedes suspende parceria com um dos seus patrocinadores | AutoSport

Foi noticiado recentemente que a empresa de criptomoedas, parceira da Mercedes e uma das muitas que patrocinam as equipas de Fórmula 1, a FTX estaria com dificuldades financeiras, entrando em falência. Os primeiros relatos adiantaram que a equipa deveria manter o logótipo nos seus dois monolugares. No entanto, a situação sofreu um volte face devido a novos desenvolvimentos. Foi confirmado que qualquer símbolo da empresa vai desaparecer dos W13, porque a FTX agora é suspeita de ter desviado fundos dos seus clientes.

Assim, a Mercedes cortou com qualquer ligação visível com o anterior parceiro. “Como primeiro passo, suspendemos nossa parceria com a FTX”, anunciou a equipa de Brackley.