GP Brasil F1, Lewis Hamilton: “vencer aqui no Brasil, seria fantástico” | AutoSport

Lewis Hamilton recuperou em 24 voltas do oitavo posto de onde arrancou para a sprint, para terminar no terceiro posto, ameaçando o segundo classificado Carlos Sainz.

“Ontem foi um dia complicado, mas hoje comecei de oitavo e consegui subir [na classificação]. Felicito o George [Russell] pelo resultado, que se estende a todos na fábrica e aqui, que têm trabalhado muito. Este é um resultado fantástico para nós, sair da fila de frente. Agora devemos trabalhar com equipa e aguentar, esperamos, os adversários que vêm atrás”, começou por dizer Hamilton na entrevista pós sprint.

Arrancando, caso não sofra qualquer penalização por cauda de uma possível infração ao procedimento de partida, da primeira fila, Hamilton tem possibilidade de vencer, assim como Russell, a corrida do Grande Prémio do Brasil. “Vamos tentar o máximo que pudermos”, garantiu Hamilton sobre a possibilidade vencer amanhã. “Se não sofrermos muita degradação dos pneus e bom tempo, podemos tentar”, acrescentou o piloto da Mercedes, dizendo ainda que “vencer aqui no Brasil, seria fantástico”.