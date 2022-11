GP Brasil F1, Lewis Hamilton: “merecemos todos este resultado” | AutoSport

Lewis Hamilton teve de recuperar várias posições e impor um ritmo alto para terminar no segundo posto da classificação do Grande Prémio do Brasil. No final ainda colocou alguma pressão ao seu companheiro de equipa, mas o resultado final estava encontrado. E foi um excelente resultado para a Mercedes no Brasil.

“Antes de mais tenho de felicitar o George. Que condução fantástica hoje, uma boa qualificação ontem e realmente merece. Estou muito orgulhoso de todos na fábrica e aqui connosco, este é um resultado impressionante. Trabalhamos tanto esta época para conseguir uma vitória, que merecemos todos este resultado. Muito obrigado”, começou por dizer Hamilton.

Sobre o incidente com Max Verstappen, que resultou na penalização do neerlandês e no atraso de Hamilton no pelotão, o piloto da Mercedes apenas disse que “sabemos como é o Max”.