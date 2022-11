GP Brasil F1, Laurent Mekies satisfeito com reação da equipa aos desafios | AutoSport

A Ferrari teve uma tarde complicada por fatores externos. Charles Leclerc foi tocado pelo McLaren de Lando Norris ainda no início da corrida e Carlos Sainz, que esteve em luta com Sergio Pérez e os dois Mercedes após esse incidente, teve de parar mais cedo do que o previsto para ser retirado um plástico da entrada de ar do travão traseiro, que estava a fumegar. Foram contrariedades que a equipa conseguiu ultrapassar e até alcançar um resultado bom, apesar de terem perdido pontos no campeonato de construtores para a Mercedes.

“Foi um início complicado da corrida”, admitiu Laurent Mekies, diretor desportivo da Ferrari. “O contacto de Lando e Charles matou qualquer hipótese de terminar mais acima na classificação. […] Foi pena, porque os nossos carros mostraram um bom ritmo em condições difíceis, com alta degradação de pneus. Estivemos rápidos, não tanto como os Mercedes, mas perto e podíamos ter estado numa outra posição para os desafiar se Charles não tivesse tido o incidente”, disse o responsável da Ferrari em Interlagos, acrescentando que, “como se não fosse suficiente, tivemos um problema com o carro de Carlos, que tinha um plástico no ducto do travão. Felizmente conseguimos ver logo onde era e paramos, mas alterou imediatamente a nossa estratégia principal. Mudamos a estratégia para ambos os carros, mas executamos bem e ainda tivemos a hipótese de discutir bons pontos e terminar à frente dos dois Red Bull”.

Mekies, satisfeito como “a equipa reagiu” a todos os desafios do fim de semana em Interlagos, explicou que por causa da Mercedes ser muito rápida, “e poder ter vencido no México e antes disso”, em Abu Dhabi será uma boa luta entre as duas equipas.