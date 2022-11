GP Brasil F1: Lando Norris recuperou e vai estar ao volante do McLaren | AutoSport

Não vai ser necessário a substituição de Lando Norris durante o primeiro dia de ação em pista do Grande Prémio do Brasil, depois do piloto ter recuperado de uma intoxicação alimentar. Como tal, Nyck de Vries não vai voltar aos comandos de um monolugar de Fórmula 1.

O piloto neerlandês, que será piloto principal da AlphaTauri ao lado de Yuki Tsunoda, está ainda em funções na Mercedes como piloto de reserva e desenvolvimento e estaria em Interlagos de forma preventiva pronto a ocupar o lugar do piloto britânico na equipa cliente da Mercedes, a McLaren. O mesmo se sucedeu em Monza, quando Alexander Albon sofreu uma apendicite após o primeiro dia de treinos para o GP de Itália e de Vries tomou o volante do FW44 no que restou do fim de semana, despoletando mesmo a mudança para a esfera de influência da Red Bull.