GP Brasil F1: Lando Norris mantém McLaren na luta com Alpine | AutoSport

A prestação de Lando Norris foi um dos destaques na sessão de qualificação do Grande Prémio do Brasil. O piloto britânico faltou aos compromissos da equipa na quinta-feira depois de ter sofrido uma intoxicação alimentar, colocou-se a hipótese de Nyck de Vries ter de o substituir durante alguma sessão do fim de semana, mas regressou ao volante para terminar a Q3 com o quarto tempo mais rápido e garantir que arranca para a sprint à frente dos Alpine de Fernando Alonso e Esteban Ocon. Norris esteve em luta durante a sessão com os seus adversários da equipa francesa, principalmente com Alonso, e voltou a batê-los, apesar dos responsáveis da Alpine sublinharem que têm um carro mais rápido do que o MCL36.

O seu companheiro de equipa não passou à Q3 e com isso a McLaren pode voltar a perder pontos para os adversário no campeonato de construtores, mas o desempenho de Norris é um bom sinal para a equipa de Woking, que depois de vários problemas no início do ano ainda continua a dar luta a uma equipa que apostou fortemente no desenvolvimento do seu monolugar.

Recordamos que nem a McLaren nem a Alpine montaram pneus macios durante o primeiro treino livre, em vez de se concentrarem nos pneus médios antes da qualificação.