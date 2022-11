GP Brasil F1, Helmut Marko garante: “Max fará tudo” para que Pérez termine em segundo | AutoSport

O ambiente está pesado na Red Bull depois da nega de Max Verstappen à ordem da equipa de deixar Sergio Pérez retomar a sua posição caso não conseguisse ultrapassar Fernando Alonso na fase final da corrida do Grande Prémio do Brasil. O neerlandês disse pelo rádio que tinha as suas razões e que queria que nunca mais lhe pedissem isso, enquanto Pérez deixou escapar nas entrevistas pós corrida que “Se [Max] tem dois campeonatos, é graças a mim”. Um caso bicudo, mas não é o primeiro na Red Bull. Quem se lembra do “multi 21”?

Em declarações em Interlagos, Helmut Marko quis deitar água na fervura e afirmou à ORF que “o nosso objetivo é que Checo termine em segundo no Campeonato do Mundo e Max fará tudo para ajudá-lo a conseguir isso. É tudo o que tenho a dizer”.

Mais tarde, à Sky – terminado o boicote da equipa à cadeia televisiva – o responsável da Red Bull acrescentou que “já foi discutido o que aconteceu. Tudo foi esclarecido internamente”, voltando a sublinhar que “trabalhamos em equipa e a premissa é Abu Dhabi e Max fará o possível para que o segundo lugar seja possível para Sergio”.