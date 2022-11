GP Brasil F1: Hamilton, Zhou e Ricciardo escapam a penalização | AutoSport

Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo e Zhou Guanyu escaparam à penalização por uma alegada infração no procedimento de largada para a corrida Sprint do Grande Prémio do Brasil. Pouco antes do final das 24 voltas da Sprint, a FIA comunicou que o procedimento de arranque seria investigado pelo colégio de comissários desportivos depois da corrida terminar.

No relatório dos comissários pode-se ler: “Os comissários reviram a sequência de largada, pois foi observado que vários carros estavam potencialmente fora da sua grelha de partida, em violação do Artigo 8.6.1.a) do Código Desportivo Internacional da FIA, estando ou à esquerda ou à direita da grelha de partida”. No entanto, o CCD determinou que “as caixas da grelha eram ligeiramente mais pequenas do que o habitual e que a visibilidade dos pilotos torna o cumprimento extremamente difícil e que nenhum pilotos se encontrava numa posição que ganhasse qualquer vantagem”, depois de terem “revisto todos os ângulos dos vídeo disponíveis, e fazendo medições na grelha”.

Assim sendo, nenhum dos pilotos foi penalizado ou sequer avisado sobre este tema.