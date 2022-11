GP Brasil F1, grande corrida de Fernando Alonso, de 17º para 5º | AutoSport

Fernando Alonso fez no Brasil uma daquelas corridas só possíveis a pilotos do seu calibre. Partiu da 17ª posição fruto da penalização que sofreu no sábado devido aos seus encontros imediatos com o seu colega de equipa e terminou em quinto. Esteban Ocon teve de ouvir três vezes na rádio que tinha de deixar passar Fernando Alonso, que o seu colega de equipa vinha atrás com melhor ritmo e melhores pneus, o francês abriu a porta e Alonso fez o que tinha a fazer, recuperando ainda mais posições no ‘braço’: “estávamos com uma estratégia de duas paragens mas com o Safety Car misturou-se tudo, depois pudemos atacar o Sergio (Perez) com os novos pneus, foi bom, a McLaren não terminou com os dois carros, acabou por ser um fim de semana muito bom para a equipa pelo que estou satisfeito por isso”, disse no final.