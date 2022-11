GP Brasil F1, George Russell: objetivo agora é “tentar a vitória” | AutoSport

A primeira vitória de George Russell na Fórmula 1, apesar de não ser numa corrida, mas na Sprint. Ainda assim, foi um bom desempenho de Russell, que depois de ultrapassar Kevin Magnussen, conseguiu pressionar e deixar para trás Max Verstappen, liderando até ao final da sprint.

O piloto da Mercedes admitiu que não esperava ter o ritmo no W13 como o que demonstrou em pista.

“Foi incrível. Não esperava ter aquele ritmo, comprova o trabalho duro que toda a gente tem feito e o progresso que temos feito nas últimas corridas. Desde Austin que o carro tem estado muito bem e obviamente, não sabemos como teria sido se o Max [Verstappen] tivesse começado com pneus macios. Ainda assim, estamos aqui”, disse Russell na entrevista após a corrida sprint.

Depois da perseguição a Verstappen, faltava a manobra de ultrapassagem, que nunca é fácil ao neerlandês. Assim, sendo, garantiu Russell, teve de “pesar se correr o risco recompensava. Mesmo que tivesse como objetivo a vitória, não queria arriscar muito e terminar sem pontos”.

Para amanhã, saindo da primeira fila da grelha de partida com Lewis Hamilton a seu lado, Russell espera poder lutar pela vitória, apesar de avisar para alguns perigos. “É muito louco pensar que ambos estamos na fila da frente [da grelha de partida], o Lewis fez um belo trabalho vindo de oitavo, de certeza que o Max virá a voar do pelotão, mas estamos numa boa posição para poder, talvez, dividir a estratégia e tentar a vitória”, concluiu.