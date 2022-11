GP Brasil F1, George Russell: “muito obrigado a toda a equipa por ter tornado isto possível” | AutoSport

A Mercedes finalmente venceu em 2022 e logo pela mão do piloto estreante da equipa. George Russell viveu em Interlagos aquilo que lhe foi negado em Sakhir e subiu ao mais alto lugar do pódio pela primeira vez na sua carreira na Fórmula 1.

“É um sentimento fantástico, um muito obrigado a toda a equipa por ter tornado isto possível. Esta época tem sido uma montanha russa de emoções e esta corrida foi mesmo muito dura de controlar”, explicou Russell, que dominou a corrida brasileira, mas que sentiu a pressão na fase final. “O Lewis estava muito rápido e quando vi o Safety Car, pensei que ia ser um final muito complicado. Colocou-me muita pressão, mas consegui segurar e vencer”.

Numa sessão altura muito emocional para o piloto britânico. “Estou sem palavras. Na volta de consagração surgiram todas as memórias de quando comecei com os meus pais no karting e todo o apoio que tive da minha família”, disse o vencedor do Grande Prémio do Brasil, tendo agradecido a todos que o colocaram na posição onde se encontra hoje.