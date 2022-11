GP Brasil F1, Fim de semana diferente: recorde como funciona o formato com corrida sprint | AutoSport

Arranca hoje a ação em pista no Grande Prémio do Brasil que recebe novamente, à semelhança do que aconteceu no ano passado, a última corrida sprint da temporada. Em 2021 este fim de semana correu bem a Lewis Hamilton, que pôde recuperar várias posições na grelha de partida, tendo sofrido uma penalização, na corrida de domingo, após um bom desempenho na sprint. Em 2022 serão ainda três as corridas sprint, mas na próxima época passarão a ser seis e poderão sofrer algumas alterações.

Um fim de semana com corrida sprint obriga a menos uma sessão de treinos livres e um programa um pouco diferente. No primeiro dia em pista, pilotos e equipas têm apenas o treino livre 1 para encontrar as melhores soluções para a sessão de qualificação, que se realiza no mesmo dia, não tendo lugar o normal segundo treino. Neste caso em particular, o resultado dos pilotos no final da qualificação, ordena a grelha de partida para a corrida sprint e não para a corrida de domingo. Ao contrário do ano passado, o piloto mais rápido da sessão de qualificação recebe a honra de ter conquistado a pole position.

Serão 100 km percorridos na corrida sprint no sábado (depois de realizado mais o segundo treino livre), sem paragens obrigatórias para trocas de pneus e os 8 primeiros classificados somam pontos para a classificação do mundial de pilotos (8 pontos para o primeiro classificado e por aí adiante até ao oitavo classificado que soma 1 ponto). Além disso, será pela classificação final da corrida sprint que se ordena a grelha para a corrida de domingo.

Sem sofrer alteração, a corrida de domingo desenrola-se como em qualquer outro fim de semana de corridas.