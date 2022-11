GP Brasil F1: Filme da qualificação | AutoSport

Q1: Piso a secar, baralhou contas das equipas

Os pilotos saíram para a pista com pneus intermédios e com pressa para fazerem os melhores tempos, pois previam mais chuva para o final da Q1. Charles Leclerc saltou para a liderança da tabela de tempos logo no final da primeira volta rápida com 1:19.191s., tendo melhorado esse registo para 1:18.723s na sua volta seguinte.

Max Verstappen, ainda na sua primeira volta rápida, colocou-se no topo da tabela de tempos, com 1:18.495s, sem marcar o melhor registo em nenhum dos três setores da pista brasileira. Este tempo foi batido por Fernando Alonso, baixando o tempo de referência em 1:18.412s, numa altura em que a pista estava mais seca e com isso os tempos iam caindo.

Assim, com cerca de 9 minutos, os primeiros pilotos paravam na box para trocar os pneus intermédios para pneus de piso seco.

Enquanto Lewis Hamilton estabelecia o melhor tempo da Q1 (1:18.051s) a cerca de 8 minutos para o final da primeira fase da qualificação, Kevin Magnussen via a sua melhor volta a ser apagada, um tempo que o tinha colocado no topo da tabela de tempos, e que sem esse registo, baixou para a zona de eliminação. O seu companheiro de equipa mostrou que o Haas estava rápido, ascendendo ao quarto posto da tabela de tempos.

Sendo o primeiro piloto com pneus macios montados no seu monolugar, Pierre Gasly conseguiu, na sua segunda tentativa, ascender à liderança da tabela de tempos, com o registo de 1:17.626s. Enquanto isso, a Ferrari demonstrou novamente algumas fragilidades na tomada de decisões, com o carro #16 de Charles Leclerc parado no pitlane sem pneus macios prontos para o monegasco.

Fernando Alonso foi o primeiro piloto que bateu o tempo anterior de Gasly (1:16.177s), passando Nicholas Latifi pela liderança da tabela de tempos e depois Lando Norris (1:14.381s). Os dois pilotos da Ferrari encontraram tráfegos já muito perto do final da Q1 e na última tentativa de Leclerc, o monegasco estava em zona de eliminação.

Alexander Albon fez o melhor tempo, sendo depois melhorado por Alonso.

Com os principais candidatos à pole position com lugares garantidos na Q2, foi Lando Norris que estabeleceu o melhor registo da primeira fase de qualificação com 1:13.106s, seguido de Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Estavam eliminados, Nicholas Latifi, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda e Mick Schumacher. Daniel Ricciardo foi o piloto que ficou no 15º lugar, o último que conseguiu o apuramento para a Q2.

Q2: Chuva apareceu mas não surpreendeu

A Q2 iniciou-se com mais chuva prestes a chegar. Novamente, os pilotos saíram com a necessidade de marcar rapidamente um bom tempo.

Max Verstappen passou pela liderança da tabela de tempos, mas ficou a 0.099s do tempo que Lando Norris estabeleceu pouco metros atrás. O piloto britânico terminou a volta em 1:11.571s sendo este o tempo de referência da Q2.

A discussão entre Alpine e McLaren estendeu-se à qualificação. Fernando Alonso foi o único piloto até aos 8 minutos da sessão que bateu o tempo de Lando Norris, sendo depois batido por Max Verstappen, que apanhou um cone de aspiração para terminar a volta. Registou a sua volta em 1:11.318s, enquanto Charles Leclerc ascendeu ao terceiro lugar da tabela de tempos.

Por esta altura, em que eram visíveis mais gotas de chuva no último setor da pista, os dois pilotos da Mercedes estavam em zona de eliminação, mas com pneus novos macios, George Russell e Lewis Hamilton passaram para zona de apuramento.

Para as últimas tentativas na Q2, a maioria dos pilotos regressaram à pista com pneus slicks novos. Nesta fase estavam em zona de eliminação, Esteban Ocon, Alex Albon, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Lance Stroll.

Lando Norris ascendeu ao segundo posto da tabela de tempos, enquanto Max Verstappen entrou no segundo 10 na liderança com o tempo de 1:10.881s. Carlos Sainz melhorou o seu anterior registo e ascendeu ao segundo lugar, seguido do seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, George Russell e Lando Norris.

Alexander Albon regressou à box sem hipótese de melhorar o seu tempo e tentar o apuramento e os dois pilotos da Aston Martin bloquearam a travagem, não conseguindo também o apuramento para a Q3. Assim, foram eliminados Alexander Albon (por 0.044s), Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Lance Stroll.

Q3: A primeira pole de Kevin Magnussen

Assim como na Q2, previam-se piores condições meteorológicas no final da sessão de qualificação. Charles Leclerc entrou em pista com pneus intermédios, enquanto Carlos Sainz começou a Q3 com pneus macios. O piloto monegasco era aliás, o único piloto com este composto de pneus da Pirelli.

No início da sua primeira tentativa, Leclerc ultrapassou Sergio Pérez e obrigou ao piloto mexicano a travar para garantir espaço para o monegasco, tendo ainda ultrapassado os limites de pista. No final dessa volta, Leclerc foi chamado à box para trocar de pneus intermédios por pneus macios.

No entanto, George Russell teve uma saída de pista e ficou preso na caixa da gravilha ao tentar sair da escapatória. Bandeira vermelha para suspender a sessão e permitir a retirada do W13. Um caso bicudo para a Ferrari… se chovesse mais, Leclerc não tinha qualquer tempo registado, enquanto na pole position provisória estava Kevin Magnussen.

A ordem até à interrupção era: Magnussen, Max Verstappen, George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Charles Leclerc.

No momento do semáforo passar a verde, era visível que a chuva era mais intensa, não permitindo a mais ninguém melhorar os seus tempos anteriores.