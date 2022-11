GP Brasil F1: Ferrari tinha boas razões para não ‘trocar’ Sainz e Leclerc | AutoSport

Muitos devem lembrar-se de Charles Leclerc pedir via rádio à sua equipa para pensar nos pontos, sugerindo, como se percebe uma troca de posição com Carlos Sainz, o que significava mais três pontos para o monegasco, mas a Ferrari tem uma boa razão para não ter aceitado a sugestão: é que a Scuderia estava preocupada com a possibilidade de Sainz ser penalizado por um incidente com o Safety Car, Yuki Tsunoda, e se isso sucedesse, não teria sido uma simples troca, mas provavelmente uma perda de posição para trás de Fernando Alonso, pelo menos.

A Ferrari disse a Leclerc que uma troca de posições com Sainz seria “demasiado arriscada”, mas não explicou mais, mas agora percebe-se melhor a decisão.

Recorde-se que Leclerc tinha Fernando Alonso e Max Verstappen mesmo atrás dele e se permitissem a aproximação dos dois Ferrari que terminaram separados por cerca de 4.4s isso poderia correr-lhes mal no pós corrida, o risco não era tanto a troca direta, pelo menos se fosse bem feita…