GP Brasil F1: Ferrari defende estratégia utilizada na qualificação | AutoSport

A Ferrari colocou os seus dois pilotos em pista para a última fase da sessão de qualificação com pneus diferentes, numa altura em que a pista estava seca, mas esperava-se mais chuva, o que realmente veio a acontecer. Enquanto Carlos Sainz saiu para a pista com pneus macios, assim como todos os 8 pilotos das restantes equipas, Charles Leclerc foi o único a experimentar pneus intermédios. O piloto monegasco completou a volta de saída do pitlane e quando já tinha cruzado a linha de meta e comprometido com uma volta rápida, a equipa chamou-o à box. Obviamente, teve de fazer todo o traçado até chegar à entrada do pitlane para os mecânicos trocarem os intermédios por um jogo de pneus macios. Pouco depois de regressar à pista, George Russell ficou preso na gravilha, situação que obrigou à suspensão da sessão e quando o semáforo voltou a verde no final das vias das boxes, já chovia e seria impossível alguém melhorar o seu anterior registo, o mesmo sucedendo a Leclerc, que ainda não tinha qualquer tempo marcado na tabela.

Analisando a decisão da equipa, Laurent Mekies defendeu a escolha da estratégia. “Foi uma qualificação difícil porque foi muito, muito intensa para todas as equipas, foi o tipo de qualificação em que é preciso tomar muitas decisões”, explicou Mekies depois da sessão. “Algumas das que tomamos funcionaram, outras menos. É frustrante, pois conseguimos ter ambos os carros no Q3 e depois fomos confrontados com uma escolha”.

O responsável da Ferrari admitiu que por um lado “a pista ainda está seca, e há a regra de ouro que diz que se deve ir para a pista quando esta está seca”, mas como “estávamos à espera de chuva forte iminente, dividimos os carros”. Mekies salientou que haveria sempre um piloto contente e outro descontente, qualquer que fosse o resultado. Neste caso foi Leclerc.

Como tem acontecido noutras situações anteriores, a Ferrari vai analisar “as decisões certas que tomou e as menos certas”, garantiu Laurent Mekies que acrescentou, que “com certeza faremos isso hoje para dar mais um passo em frente em conjunto”.