GP Brasil F1, Destaques da qualificação: Magnussen teve ‘brinde’, a Leclerc saiu a ‘fava’ | AutoSport

O maior destaque da sessão de qualificação do Grande Prémio do Brasil tem obrigatoriamente de ser para Kevin Magnussen e para a Haas, mas houve vários bons desempenhos, mas também outros que deixaram a desejar. Um deles é Mick Schumacher, que sem o lugar ainda confirmado, qualificou-se no último lugar da grelha de partida para a corrida sprint de amanhã e viu o seu companheiro de equipa fazer história para o construtor norte-americano.

Kevin Magnussen é o “herói americano” de hoje. O piloto é dinamarquês e a equipa pouco tem de norte-americana, mas numa altura em que a Fórmula 1 tem cada vez mais interesse para muitos milhões de fãs dos EUA, esta pole position foi um bónus. Pode ter caído dos céus, mas não foi exclusivamente sorte. Magnussen completou uma boa volta numa fase da qualificação que era necessário não errar e conseguir o melhor possível antes que chovesse. Mesmo sem o incidente de George Russell – já lá voltamos – era muito importante que os pilotos tivessem o melhor desempenho nas primeiras voltas da Q3, visto prever-se mais chuva para uma fase intermédia e até ao final da sessão. Isso aconteceu e como tal, nem a maioria dos pilotos voltaram a sair após a bandeira vermelha, porque era impossível melhorar qualquer tempo. Assim sendo, Magnussen fez muito bem aquilo que lhe pediram e a equipa colocou-o na frente do pelotão à saída das vias das boxes. Muito merecido a pole position, embora seja difícil ao piloto dinamarquês terminar a corrida sprint na liderança do pelotão, mas quando a equipa precisa de pontuar, pode somar valiosos pontos tanto na corrida de amanhã como na corrida de domingo. Cometeu um erro na Q1 que resultou no apagar da sua volta e colocou alguma pressão ao piloto para poder apurar-se para a fase seguinte. Fora isso, nada a assinalar.

Em sentido contrário esteve Mick Schumacher. A verdade é que a Q1 foi confusa e começar com o piso molhado não ajudou o piloto alemão, mas tendo em conta o desempenho de um e de outro, Schumacher fica claramente a perder. Pode ser decisivo para o seu futuro.

Ao lado de Kevin Magnussen na grelha de amanhã estará Max Verstappen. O piloto neerlandês devia ter feito melhor na primeira volta rápida na Q3, mas ficou claro que mesmo com um bom desempenho em pista da Ferrari nas fases anteriores da sessão, Verstappen continua a ter vantagem sobre os adversários e se tudo correr bem, amanhã pode passar para a liderança do pelotão ainda nos primeiros metros da corrida.

Sergio Pérez foi apanhado por Charles Leclerc na sua primeira tentativa, entretanto abortada, e com isso demorou mais a estabelecer um tempo na Q3. Talvez tenha sido isso que o fez apenas registar o nono tempo. Tem amanhã que recuperar algumas posições para tentar somar mais pontos, que bem precisa para tentar manter o segundo posto da classificação do mundial, no domingo.

Lando Norris esteve em claro destaque durante a sessão de qualificação. Foi sempre um dos mais rápidos nas condições instáveis e esteve em discussão com Fernando Alonso na Q1 e Q2. Foi uma espécie de antevisão do que talvez vejamos nas corridas do fim de semana na luta entre Alpine e McLaren. Novamente sozinho, Norris deu conta dos dois pilotos da Alpine na Q3, depois de Daniel Ricciardo ter sido eliminado na Q2, tendo sido batido inclusivamente por Alex Albon – que ficou próximo do apuramento para a Q3 – Pierre Gasly e ainda Sebastian Vettel. Nota positiva para o jovem britânico da McLaren, novamente nota negativa para Ricciardo.

Os dois pilotos da Alpine, apesar de não terem tido o melhor desempenho no curto Q3, estão em bom lugar para somarem mais pontos do que a McLaren naquilo que mais interessa aos franceses: terminar o ano no quarto posto da classificação do mundial de construtores. Um bom desempenho de Fernando Alonso e Esteban Ocon.

A Mercedes colocou George Russell na terceira posição da grelha, mas o piloto cometeu um erro após a sua saída de pista. Sem conseguir manter o carro em pista, algo normal em condições de pista húmida e escorregadia, tentou regressar com um pião que o deixou preso na caixa de gravilha. Foi a sua tentativa de regressar o mais rápido possível à pista, que o colocou naquela situação e levou à suspensão da sessão.

Lewis Hamilton parecia ter mais para oferecer do que o oitavo tempo mais rápido, mas não foi possível. Tem mais uma hipótese de amanhã poder fazer algo semelhante ao que fez em 2021… mas deverá ser muito difícil.

A Ferrari cometeu um erro de avaliação quando enviou Leclerc para a pista com pneus intermédios. A esperança talvez fosse que a pista ficasse mais húmida ainda antes do final das primeiras tentativas dos adversários, mas correu mal. O piloto ficou descontente e com razão. Ainda antes disso, na Q1, o piloto monegasco ficou parado no seu lugar da box à espera que os mecânicos trouxessem os pneus corretos para montar no seu monolugar. São pormenores, mas que na Fórmula 1 pesam muito.

Carlos Sainz vai arrancar da grelha na quinta posição, tendo sido um dos pilotos mais rápidos durante a sessão, assim como Leclerc o foi também. Parecem ter ainda uma desvantagem para a Red Bull, sendo a Mercedes os seus mais diretos rivais novamente.

Entre os pilotos que ficaram fora dos dez mais rápidos, destaque para Alexander Albon. O piloto da Williams esteve perto de passar à Q3.

Os pilotos da Aston Martin parecem capazes de lutar, e até bater, os Alfa Romeo – que tinham, principalmente Valtteri Bottas, demonstrado um bom ritmo nas simulações de corrida no treino de abertura do GP do Brasil – importante para as suas ambições no campeonato.