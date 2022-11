GP Brasil F1: Chuva ‘abençoa’ primeira pole position de Kevin Magnussen | AutoSport

Surpreendente! Kevin Magnussen conquistou a primeira pole position da carreira na Fórmula 1 depois de ter sido o mais rápido na primeira tentativa de volta rápida na Q3 da sessão da qualificação do Grande Prémio do Brasil, que foi interrompida e quando reatada, as condições meteorológicas ficaram piores, não sendo possível melhorar os registos anteriores. Uma estrondosa festa na garagem da Haas, equipa que tem o polesitter e o último na grelha de partida, com Mick Schumacher no 20º lugar para o arranque da corrida sprint de amanhã. Pode ser uma pole position caída dos céus, mas a volta de Magnussen foi muito boa e o dinamarquês não cometeu qualquer erro durante a sessão. Uma verdadeira lotaria, que saiu desta vez ao dinamarquês e ao construtor norte-americano.

O segundo posto da grelha de partida para a corrida sprint de amanhã será ocupado por Max Verstappen, seguido de George Russell e Lando Norris.

Piores momentos viveram-se na Ferrari. Fizeram sair para a pista Charles Leclerc com pneus intermédios no começo da Q3, o único a fazê-lo, num momento em que as primeiras voltas seriam muito importantes, mesmo que não tivesse ocorrido qualquer incidente. O piloto monegasco rodou numa pista quase seca com intermédios antes de entrar na box para trocar para pneus macios, mas quando regressou à pista, Russell teve uma saída de pista que levou à interrupção da sessão. Não foi o primeiro erro da equipa italiana na qualificação, visto que já na Q1 ficaram com o carro do piloto monegasco parado muito tempo na box, sem os pneus macios preparados para serem montados.

Assim, como na Q2, previam-se piores condições meteorológicas no final da sessão de qualificação. Charles Leclerc entrou em pista com pneus intermédios, enquanto Carlos Sainz começou a Q3 com pneus macios. O piloto monegasco era, aliás, o único piloto com este composto de pneus da Pirelli.

No início da sua primeira tentativa, Leclerc ultrapassou Sergio Pérez e obrigou ao piloto mexicano a travar para garantir espaço para o monegasco, tendo ainda ultrapassado os limites de pista e sendo chamado à box para troca de pneus, num claro admitir da equipa do erro.

No entanto, George Russell teve uma saída de pista e ficou preso na caixa da gravilha ao tentar sair da escapatória. Bandeira vermelha para suspender a sessão e permitir a retirada do W13.

A ordem até à interrupção era: Magnussen, Max Verstappen, George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez e Charles Leclerc.

No momento do semáforo passar a verde, era visível que a chuva era mais intensa, não permitindo a mais ninguém melhorar os seus tempos anteriores.

Sem contar, o Brasil surpreendeu e a grelha de partida da corrida sprint de amanhã terá Kevin Magnussen no primeiro lugar.