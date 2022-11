GP Brasil F1, Carlos Sainz: “um bom pódio depois de começar em sétimo” | AutoSport

Carlos Sainz arrancou da sétima posição da grelha de partida para terminar no pódio. Beneficiou de alguns problemas de pilotos à sua frente, mas a estratégia da equipa e o ritmo imposto pelo piloto espanhol, numa corrida com poucos erros, colocou-o na luta pelo pódio, que arrancou das mãos de Sergio Pérez.

“No geral foi uma boa corrida”, disse Sainz após a corrida. “Tivemos alguns problemas no início com os travões, por isso tivemos de parar mais cedo e comprometermo-nos com uma estratégia de três paragens, que talvez hoje foi a mais rápida, devido à degradação, mas a partir daí forcei o andamento para apanhar o Checo [Sergio Pérez]. Conseguimos apanhar o Checo e um bom pódio depois de começar em sétimo, acho que podemos ficar contentes. Foi uma pena que o carro da Mercedes fosse tão rápido, mas parabéns ao George”

Em disputa com a Mercedes pelo segundo posto do campeonato de construtores, Sainz garante que a Ferrari está em modo defensivo. “Estamos claramente em modo defensivo, porque os Mercedes são os carros mais rápidos – mais do que os Red Bull e os nossos – se for assim em Abu Dhabi, precisamos de pensar que podem vencer e temos de, ou entrar em modo de limitação de danos ou ficarmos em situação de vencer”, concluiu.