GP Brasil F1, ‘birra’ de Verstappen, Pérez incrédulo: “mostra quem realmente ele é…” | AutoSport

Hoje ficou a saber-se que as coisas na Red bull entre Max Verstappen e Sergio Pérez não andam nada bem, ao ponto do neerlandês não ter cedido uma posição e com isso ajudado o seu colega de equipa a ganhar mais alguns pontos que o podem ajudar a manter a segunda posição do campeonato.

Depois do que o mexicano fez por ele em Abu Dhabi 2021, e todos os elogios que Verstappen lhe teceu, só pode ter acontecido algo de muito grave que tenha levado a um desfecho destes.

E há quem desconfie que o problema vem da qualificação do Mónaco…

Como se pode calcular, Sergio Perez não gostou nada do que lhe foi dito e quando soube que Max Verstappen desafiou as ordens da equipa, disse: “Só mostra quem ele realmente é…”

A Red Bull, através do seu engenheiro Gianpiero Lambiase pediu a Max Verstappen que cedesse a posição, mas Verstappen não o fez: “Max, o que aconteceu?”

Verstappen respondeu: “Já vos disse da última vez, não me perguntem isso outra vez, OK? Estamos esclarecidos quanto a isso? Eu dei as minhas razões e mantenho-me firme”.

Com Leclerc a terminar em quarto, ele e Perez chegam a Abu Dhabi empatados com 290 pontos na luta pelo segundo lugar. No final da corrida, Perez disse na rádio: “Mostra quem ele realmente é”.

Christian Horner pediu desculpa a Perez.

Há quem diga que as razões de Verstappen remontam à qualificação do Grande Prémio do Mónaco, quando o acidente de Perez à entrada do túnel negou a Verstappen uma oportunidade de chegar mais à frente na grelha. Nesse dia, Charles Leclerc fez a pole position depois de Perez ficar a bloquear a pista. Pelos vistos, Verstappen acha que foi de propósito.

Na verdade, até pode ter ficado chateado, pois arrancar de quarto no Mónaco é mau, mas depois de tudo o que Pérez já fez por ele? E nem sequer pensa que no futuro pode vir a precisar do seu colega de equipa? É um pouco estranho, todo este caso que deverá ter desenvolvimentos, pois vai saber-se muito mais…