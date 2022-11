GP Brasil F1: Andrew Shovlin adverte que “ainda temos alguns dos mesmos problemas” | AutoSport

A Mercedes conseguiu um excelente resultado na corrida de Sprint, reservando para os seus pilotos as duas primeiras posições da grelha de partida para a corrida do Grande Prémio do Brasil. Apesar dos sinais encorajadores do W13 nesta fase da época depois de muito trabalho de desenvolvimento, o responsável pela engenharia de pista da equipa de Brackley, Andrew Shovlin avisou que o carro continua a apresentar alguns dos mesmos problemas e está apenas mais rápido do que anteriormente, não sendo ainda uma máquina ao nível dos rivais da Red Bull.

Andrew Shovlin considera “que ainda não chegamos” ao mesmo nível da Red Bull para poder disputar a vitória em todas as corridas. Será necessário “esperar pelo W14 antes de podermos corrigir alguns dos problemas do carro”, explicou o engenheiro que enfatizou que a atualização de Austin foi “um bom passo à frente em termos de desempenho”.

O conceito do W14 deve ser diferente do que vimos no primeiro carro da Mercedes segundo o novo regulamento técnico, segundo o que confirmou Toto Wolff anteriormente. Andrew Shovlin adiantou que será esse o monolugar que vai responder a todos os desafios que a equipa enfrentou esta época, que mesmo com muito trabalho de desenvolvimento, “só ficamos um pouco mais rápidos, mas ainda temos alguns dos mesmos problemas”, sublinhou o responsável da equipa.