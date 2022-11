GP Brasil F1: Alpine muda unidade motriz de carro de Ocon, sem penalização | AutoSport

Esteban Ocon evitou uma penalização na grelha de partida, apesar da Alpine ter sido forçada a mudar a sua unidade motriz após o incêndio no monolugar do piloto francês depois da corrida Sprint de ontem.

O francês terminou em 18º na sprint, tendo sido subido uma posição depois do seu companheiro de equipa, Fernando Alonso, ter sido penalizado pelo incidente entre os dois. A posição de Ocon na grelha ficou seriamente em dúvida depois do A522 ter sido apanhado pelas chamas em parque fechado, causadas por uma fuga de combustível, o que obrigou a sua equipa a instalar uma outra unidade motriz para a corrida. Mas foi evitada uma penalização na grelha, dado que a equipa colocou uma unidade já utilziada durante a época.

“Como resultado da fuga de combustível no carro de Esteban após a Sprint de sábado e os danos subsequentes causados pelo incêndio, a equipa mudou a unidade motriz para a corrida de hoje”, esclareceu em comunicado a equipa, Ainda se podia ler que “as peças danificadas no chassis também foram substituídas”.

Os mecânicos da equipa francesa também prestaram muita atenção ao carro de Alonso por causa da bomba de água, que segundo o jornalista espanhol Albert Fabrega, foi mudada.