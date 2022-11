GP Brasil F1: Alpine de Esteban Ocon incendiou-se após Sprint | AutoSport

Após o final da corrida Sprint em Interlagos, o Alpine A522 de Esteban Ocon pegou fogo quando estava parado em parque fechado na via de acesso às boxes. O fogo foi prontamente apagado pelos comissários de pista do traçado brasileiro, mas não foi possível ainda à equipa averiguar se ou quais, os componentes internos foram afetados.

Ocon esteve envolvido em dois episódios com toques com o seu companheiro de equipa durante a sprint, que levou a ambos terminarem fora dos pontos e em posições fora dos 10 primeiros.

Car overheated due to the sidepod damage he had? #F1 #BrazilGP https://t.co/2WD5ktXCBu — F1 Data Analysis 📈 (@F1DataAnalysis) November 12, 2022