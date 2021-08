GP Bélgica, Karun Chandhok: “escapatórias de asfalto fazem com que os pilotos corram mais riscos” | AutoSport

Após o acidente de Lando Norris, mais um no complexo Eau Rouge-Raidillon, o antigo piloto e agora comentador, Karun Chandhok comentou no Twitter ser a favor de caixas de gravilha nas saídas destas duas curvas, que se fazem agora, quase em aceleração total, senão mesmo na totalidade, com os F1 atuais.

“Sinceramente, penso que se a caixa de gravilha estivesse à esquerda em Eau Rouge e à direita em Raidillon como costumava estar, psicologicamente os pilotos seriam mais cautelosos. Há anos que se diz que todas estas escapatórias de asfalto fazem com que os pilotos corram mais riscos.”

Já Kevin Estre e Jack Aitken, depois do acidente que envolveu estes dois pilotos e mais dois nas 24h de Spa, vieram a público dizer que é necessário alterar esta zona do traçado belga, que é também, uma das zonas mais queridas pelos fãs e pelos pilotos, mas onde já vimos muitos acidentes perigosos.

I honestly do think that if the gravel trap was up to the edge of the track on the left at Eau Rouge and right at Radilon like it used to be, psychologically the drivers would be more cautious.



Been saying for years, all these tarmac run offs make drivers take more risks.