GP Bélgica Fórmula 1: Williams não garantia segundo lugar desde 2014 | AutoSport

É preciso recuar a 2014, ao GP de Abu Dhabi para ver um piloto da Williams no subir ao pódio no segundo lugar, para além do que conseguiu hoje George Russell. Naquela ocasião foi Felipe Massa a garantir o lugar e subir ao pódio na companhia de Lewis Hamilton, que voltou hoje a subir com Russell, e Valtteri Bottas também da Williams.

Lance Stroll conseguiu o último pódio da equipa britânica em 2017 no Azerbaijão, mas nesse caso em particular, foi no terceiro lugar.

E se as nossas contas não estão erradas, para encontrar os dois pilotos da equipa a pontuar na mesma corrida, como aconteceu hoje, é preciso relembrar o GP de Itália de 2018, quando Sergey Sirotkin terminou a prova no 10º posto e Lance Stroll no 9º lugar.