GP Bélgica Fórmula 1: três curvas serão vigiadas pelos comissários | AutoSport

A curva 4, o final do complexo Raidillon-Eau Rouge e as saídas das curvas 9 e 19, serão vigiadas de perto pelos comissários, com os limites de pista a terem de ser respeitados pelos pilotos. A nota do diretor de prova avisa os pilotos e equipas, que o “tempo alcançado durante qualquer sessão de treino ou corrida ao abandonar a pista e ultrapassar o corretor vermelho e amarelo” vai resultar com o apagar desse registo, em qualquer destas 3 curvas.

Como sempre, se um piloto o fizer por três vezes, será mostrada a bandeira branca e preta e se reincidir depois disso, o caso será reportado aos comissários para averiguação.