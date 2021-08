GP Bélgica Fórmula 1: Red Bull tenta ‘devolver’ Sergio Perez à corrida | AutoSport

Tendo em conta o atraso no arranque da corrida a Red Bull está a tentar convencer a FIA a deixar Sergio Perez correr se conseguirem reparar o seu carro a tempo. Originalmente quando o mexicano se despistou, não tiveram qualquer hipótese de o reparar, mas com tantos atrasos, há essa possibilidade, mas tudo depende se tecnicamente, a corrida já começou ou não. Michael Masi e os comissários estão a analisar a questão…

Recorde-se que Sergio Perez saiu de pista na volta de formação da pré-grelha, mas como esta corrida (aparentemente) ainda não começou oficialmente, a Red Bull acredita que lhes é permitido tentar arranjar o seu carro. Michael Masi disse não, no início, mas depois disse que ia ver com os Comissários. Entretanto, a Red Bull está a trabalhar no carro de Perez: “Acreditamos que ele não teve assistência externa”, disse o chefe da Red Bull, Christian Horner à Sky F1, esperando que a FIA permita que a equipa repare o carro para a corrida.

“Os mecânicos estão a trabalhar a todo o vapor para tentar fazer um milagre”.