GP Bélgica Fórmula 1: Probabilidade de chuva de 73-80%, à hora da corrida | AutoSport

O tempo que se fez sentir ontem em Spa-Francorchamps, tem paralelo hoje. A previsão é exatamente a mesma, com 73% de possibilidade de chuva à hora do começo da corrida. Se chove, chove muito ou pouco, logo se verá. Ontem houve de tudo. Chuva forte, chuva leve, períodos secos, vento, temperaturas baixas e depois sol. Houve tudo.

Tudo isso criou condições particularmente difíceis durante todas as sessões, com a corrida final do dia na Fórmula 3 a ter tempo ensolarado e uma pista a secar, havendo apenas um ou outro aguaceiro na fase final da corrida.

O radar meteorológico foi bastante preciso durante o dia de sábado, com a ameaça de chuva nunca muito longe, mas as fases de muita chuva, foram previstas nos momentos certos. Contudo, houve ainda muitas ocasiões em que era esperada e não surgiu – por exemplo, tanto no Q1 como na Q2. Nenhuma chuva caiu até ao final de cada fase da qualificação. Portanto as equipas vão ter de apostar se confiam ou não no radar, com bastante mais chuva na área no dia da corrida – uma probabilidade de 73-80%, de acordo com a FIA.