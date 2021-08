GP Bélgica Fórmula 1: Poderá a corrida realizar-se amanhã? Não há precedente! | AutoSport

Poderá a corrida ser realizada segunda-feira? Há muitas dúvidas relativamente a essa possibilidade que para já ninguém quer enfrentar, pelo menos neste momento. E pelos vistos, tendo em conta que não há precedente, está tudo muito ‘nebuloso’, como o tempo: “Em termos de adiamento, vejamos. Não sei”, disse Toto Wolff à Sky F1.

Não vai ser uma decisão fácil, tendo em conta que a corrida de Zandvoort é já na próxima semana. Mas há muitas coisas em jogo quanto à realização de uma corrida num dia de semana.

As questões são principalmente logísticas, com outra corrida marcada para o próximo fim-de-semana. As equipas têm de desmontar as suas boxes e colocar o seu equipamento em camiões de imediato, prontos para reconstruir tudo a tempo para quinta-feira. Acrescente-se a necessidade de encontrar ‘Marshalls’ suficientes – que são frequentemente voluntários – para trabalhar um dia extra, horários de transmissão, e afins. A corrida realizar-se amanhã parece muito desafiante. Mas resta aguardar…