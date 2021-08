GP Bélgica Fórmula 1: Partida atrasada para as 15h25 | AutoSport

Como se previa tendo em conta a chuva que cai no circuito de Spa-Francorchamps, a partida foi novamente atrasada, a volta de formação de grelha está agora agendada para as 15h25. Kimi Raikkonen parte do pitlane, uma vez que a Alfa Romeo apostou e substituiu a asa traseira do seu monolugar, presumivelmente para lidar melhor com as condições de pista.