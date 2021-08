GP Bélgica Fórmula 1: Max Verstappen na pole, incrível segundo lugar para George Russell | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull) garantiu a pole position para a corrida do GP da Bélgica, seguido de George Russell (Williams), com uma incrível prestação na sua última tentativa. Lewis Hamilton (Mercedes) qualificou-se em terceiro, numa sessão marcada pelo acidente de Lando Norris (McLaren) no inicio da Q3.

Após o acidente e interrupção demorada da sessão, os pilotos saíram para a pista com cerca de 9 minutos restantes da Q3. Lewis Hamilton conseguiu a pole position provisória, mas logo a seguir, um surpreendente George Russell bateu o tempo do piloto da Mercedes, sendo apenas batido pelo tempo alcançado por Max Verstappen na sua derradeira tentativa.

Quando se pensava, com base no desempenho mostrado nas duas primeiras partes da qualificação, que fosse Lando Norris a colocar-se na luta pelo primeiro lugar da grelha de partida, foi Russell que surpreendeu.

Daniel Ricciardo (McLaren) garantiu o quarto posto, sairá ao lado de Hamilton, enquanto Sebastian Vettel (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpha Tauri) vão largar da terceira fila da grelha. Sergio Perez (Red Bull) foi 7º e Valtteri Bottas, 8º. A fechar o top 10 ficaram Esteban Ocon (Alpine) e Lando Norris, que devido ao acidente não marcou tempo e sairá de 10º, caso o piloto esteja em condições de o fazer.

Lance Stroll e Valtteri Bottas têm 5 lugares de penalização, cada, devido aos incidentes causados na Hungria.

Filme da qualificação:

Q3

Com a chuva a cair mais intensamente, os pilotos saíram para a última parte da qualificação com pneus de chuva. Ainda na volta de saída, Sebastian Vettel avisava que se devia parar a sessão por causa da muita água na pista e que provocava aquaplanagem.

Pouco depois, no complexo Eau Rouge-Raidillon, Lando Norris, o primeiro piloto a sair para uma volta lançada, perdeu o controlo do McLaren a subir e bateu forte do lado esquerdo do circuito, passou de novo pela pista e bateu nas proteções do outro lado da pista, ficando imobilizado e com o carro completamente danificado. O piloto saiu do carro pelos próprios meios, mas foi encaminhado para o centro médico do circuito para ser avaliado.

Depois de uma paragem prolongada, os pilotos voltaram à ação, com Esteban Ocon a levar pneus de chuva no Alpine, para trocar após a volta de saída. Todos os outros pilotos saíram para a pista com pneus intermédios montados nos seus carros.

Q2

Os dois pilotos da Mercedes saíram para a pista com pneus intermédios usados e no final da volta de saída, a equipa mandou-os entrar no pitlane para trocar os pneus usados por jogos novos, tal é a curta janela que existe para fazer um bom tempo.

Lando Norris foi o mais rápido na primeira saída dos pilotos, com Sebastian Vettel atrás do britânico e Pierre Gasly no terceiro posto. Max Verstappen passou para o segundo posto logo depois.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas surgiram nas posições de eliminação antes da sua segunda tentativa de marcar tempo. A cinco minutos do fim, os dois pilotos da Mercedes conseguiram sair dos últimos lugares entre os 15 pilotos, mas Bottas estava no 9º posto. Pouco depois, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo empurraram Bottas para os últimos 5 lugares e Hamilton estava no 10º lugar.

Na última tentativa para obter os melhores tempos, Hamilton conquistou o melhor tempo, mas foi batido logo depois por Lando Norris. Valtteri Bottas também passou à Q3, com o terceiro melhor tempo, mas ambos os pilotos da Mercedes precisaram de utilizar um jogo novo de pneus intermédios para conseguirem sair dos últimos lugares.

George Russell conseguiu passar de novo à Q3, ao contrário de Lance Stroll, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Nicholas Latifi e Charles Leclerc.

Q1

George Russell e Nicholas Latifi foram os únicos pilotos a sair para a pista com pneus intermédios, o que se revelou importante. Enquanto o piloto canadiano da Williams teve uma saída de pista, o colega de equipa colocou o tempo mais rápido da sessão na primeira tentativa, sendo mais rápido com pneus intermédios que os restantes pilotos. Latifi depois de completar nova volta rápido, subiu para o segundo posto da tabela de tempos.

Quando todas as equipas montaram pneus intermédios, existia a ameaça de nova aguaceiro no circuito. Assim, Russell foi novamente o mais rápido, sendo depois ultrapassado na tabela de tempos por Lando Norris (1º), Max Verstappen (2º), Lewis Hamilton (3º) e Sergio Perez (4º).