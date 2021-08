GP Bélgica Fórmula 1: Max Verstappen mais rápido no terceiro treino livre | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull Racing) foi mais rápido da última sessão de treinos livres do GP da Bélgica em F1. Com 1-2 para a Red Bull, Sergio Perez ficou a quase um segundo de diferença do tempo do seu companheiro de equipa. Lewis Hamilton (Mercedes) foi o terceiro mais rápido, numa sessão marcada pela chuva. Não dá para ter uma ideia do que pode acontecer na qualificação, com chuva prevista para a hora de inicio da sessão em Spa-Francorchamps.

Sem incidentes como os de ontem, foram algumas as saídas de pista por força das condições climatéricas. George Russell (Williams), Valtteri Bottas (Mercedes) e Sebastian Vettel (Aston Martin) foram os primeiros pilotos a aventurarem-se fora de pista, ainda nos primeiros 10 minutos da sessão, mas sem consequências de maior. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing), também nos instantes iniciais do treino, avisou a equipa via rádio, que sentiu problemas com os travões. Até aos primeiros 20 minutos de treino, Lewis Hamilton liderava a tabela de tempos, seguido de Lando Norris (McLaren) e depois por Sergio Perez.

20 minutos após o inicio do treino e Max Verstappen passava para a frente da tabela de tempos (1:56.924s), com Sergio Perez a melhorar o seu tempo e passar Lewis Hamilton. Lando Norris relatava que a pista estava tornar-se cada vez mais seca, mais escorregadia em vez de molhada em muitos sítios, mas passado o meio da sessão, recomeçou a chover e o piso voltou a ficar completamente molhado e os pilotos incapazes de melhorar o seu tempo por volta. Kimi Raikkonen tinha completado apenas três voltas na sessão, com a Alfa Romeo a trabalhar nos travões do seu carro.

Num último esforço antes da pista ficar em condições que não permitissem melhorias de tempo por volta, Esteban Ocon (Alpine) passou a ser o quinto mais rápido, atrás de Lando Norris.

A cerca de 15 minutos para o fim a sessão, parou de chover. A Ferrari avisou Charles Leclerc que já não se esperava mais chuva antes do final da sessão.

Lando Norris, que estava a ser o piloto mais rápido nos últimos minutos da sessão, na sua última saída escolheu pneus macios para finalizar o treino, mas parou no final da volta de saída, porque a pista estava muito molhada para este tipo de pneus.