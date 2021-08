GP Bélgica Fórmula 1: Lando Norris com penalização de 5 lugares | AutoSport

Lando Norris vai perder cinco posições na grelha de partida depois da McLaren se ter visto obrigada a trocar a caixa de velocidade, danificada no acidente de ontem. Lando Norris perde cinco posições e arranca do 14º posto na corrida deste domingo, em Spa-Francorchamps.

A McLaren vai ainda verificar melhor o motor, o que está a fazer neste momento, pelo que se for preciso uma alteração da unidade de potência, o piloto britânico deve competir com a versão usada na Hungria, ainda sem qualquer outra penalização adicional. Não parece ter havido danos no chassis, apesar da força do impacto.