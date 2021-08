GP Bélgica Fórmula 1: Lando Norris autorizado a correr amanhã | AutoSport

Uma boa noticia para a McLaren e para Lando Norris: depois de feitos exames no hospital, o piloto foi autorizado a competir amanhã e estará no 10º posto da grelha de partida do GP da Bélgica.

“Os exames foram feitos no hospital, também ao cotovelo que lhe doía um pouco. Tudo está bem, e ele está bem para para regressar para a corrida de amanhã”, disse Andreas Seidl na Bélgica.