GP Bélgica Fórmula 1: Lance Stroll penalizado por troca de asa do carro | AutoSport

Quase passava em claro, depois da toda a discussão à volta da corrida de ontem, mas Lance Stroll foi penalizado com 10 segundos adicionados ao seu tempo total. Quando a prova estava neutralizada, a Aston Martin trocou a asa traseira do carro do canadiano, para um componente de diferente especificação que a anterior.

A penalização deveria ser o piloto sair para a corrida desde o pitlane, já que com a corrida parada aplica-se o mesmo principio de corrida suspensa, mas como todos os carros arrancaram para a corrida do pitlane, a penalização a Stroll passou a ser um drive through. No entanto, como a corrida foi curta, essa penalização foi alterada para uma penalização em tempo após a corrida. Assim, o canadiano é para todos os efeitos, o último classificado do GP da Bélgica.