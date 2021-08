GP Bélgica Fórmula 1: FIA parou o relógio, só não consegue parar a chuva… | AutoSport

A FIA parou o relógio que conta as três horas previstas no regulamento, como janela de realização da corrida, e ao fazê-lo, interrompendo essa contagem, vai permitir que a corrida se realize, se isso for possível em termos meteorológicos, terminando para lá das 18h00. Basicamente, a FIA está a tentar tudo que a corrida se realize ainda hoje, mesmo dando de barato que será praticamente impossível realizar as 39 voltas que faltam. Se os pilotos realizarem menos de 33 (menos de 75%) serão atribuídos meios pontos no campeonato.

Segundo a FIA: “De acordo com os poderes que lhes são conferidos pelo Código Desportivo Internacional da FIA, os Comissários desportivos decidiram, de acordo com a sua autoridade nos termos do Artigo 11.9.3.o, parar temporariamente o Grande Prémio da Bélgica de 2021 às 17:00 horas. Esta decisão é tomada com base em motivos de força maior”.