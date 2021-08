GP Bélgica Fórmula 1: Ferrari terá que lutar muito na corrida | AutoSport

A Scuderia Ferrari continua a ter dificuldades no fim de semana do Grande Prémio da Bélgica. A qualificação foi feita à chuva com a mudança das condições da pista e nenhum dos pilotos conseguiu passar para a Q3, batidos claramente pelos pilotos da McLaren, a principal adversária da Ferrari. Não fosse o acidente, e possivelmente, Lando Norris poderia estar qualificado num dos lugares cimeiros, se tivermos em conta o seu desempenho na Q1 e Q2. Daniel Ricciardo conseguiu um bom 4º posto na grelha da corrida de amanhã e Norris vai partir de 10º, fruto de não ter obtido qualquer tempo última parte da qualificação, enquanto Charles Leclerc foi o 11º mais rápido e Carlos Sainz o 13º.

“O nosso desempenho de qualificação foi muito abaixo do nosso padrão habitual e até agora todo este fim de semana provou ser muito difícil para nós”, afirmou Laurent Mekies. “Ainda não conseguimos tirar o máximo partido do nosso carro, nem no seco nem no molhado, embora a situação tenha melhorado ligeiramente. Quando as condições mudam muito rapidamente, como aconteceu hoje, nunca é fácil encontrar o momento certo para sair, enquanto que é sempre fácil julgar a posteriori. Dito isto, é o que acontece amanhã à tarde que conta, depois de a bandeira axadrezada ter sido agitada. Podemos esperar ter uma corrida muito dura, presumivelmente correndo em condições semelhantes às de hoje. Por conseguinte, a prioridade será manter a calma e aproveitar ao máximo quaisquer oportunidades que nos surjam”.