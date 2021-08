GP Bélgica Fórmula 1: Falta hora e meia para a corrida terminar… e ainda nem começou | AutoSport

Michael Masi, Diretor de Corrida, confirmou que a corrida ‘começou’ às 14 horas, pelo que terá de estar terminada até às 17 horas devido à regra das três horas da Fórmula 1. Isto significa que esta corrida tem de estar terminada de uma forma ou de outra em menos de duas horas (1h38m neste momento) e se a partida efetiva for dada, há 39 voltas a ser completadas (já ‘voaram’ 4), e certamente não há tempo para as completar todas. Se assim for, serão atribuídos metade dos pontos, (até à volta 33), daí para a frente seriam 100% dos pontos.