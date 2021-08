GP Bélgica Fórmula 1, Daniel Ricciardo: “Não a mudar o caráter, sim a remover muito do perigo” | AutoSport

Daniel Ricciardo, piloto da McLaren, concorda com o que está previsto fazer em Eau Rouge/Raidillon: aumentar a escapatória sem mexer na pista. Resumidamente é isso que está previsto suceder em 2022, sendo que os acidentes deste fim de semana, nas qualificações das W Series e F1, e algum tempo depois de ter havido mais uma grande acidente, nas 24 Horas de Spa. Logicamente que toda a gente tem ainda bem presente a morte de Anthoine Hubert há dois anos nesse mesmo local. Portanto, o susto com o acidente de sexta-feita e de ontem foi grande, mas as alterações previstas para a zona deverão evitar que os carros que batam nas barreiras voltem para a pista com tanta facilidade. Daniel Ricciardo acredita que o caráter da pista não se altera mas as consequências nefastas dos acidentes diminuem muito: “Por muito excitante que seja Eau Rouge, tende a permitir grandes acidentes, praticamente todos os anos, e se não for na F1 é noutras categorias e isso é exagerado”, disse à The Race.

“A curva continuará assustadora, emocionante, mesmo que afastem as barreiras alguns metros para trás. Trata-se apenas de aumentar a segurança. Não vão mudar o caráter puro da curva, mas sim remover muito do perigo que é desnecessário”, disse Ricciardo que assegura que os pilotos querem vir a Spa porque é um circuito tradicional, e a F1 precisa destas pistas calendário.