GP Bélgica Fórmula 1: Corrida começa às 17.17h (hora portuguesa) | AutoSport

A FIA anunciou o inicio da corrida às 17.17h, com os carros a seguirem o Safety Car. Logo veremos se continua sem o SC ou farão apenas algumas voltas.

A asa traseira do carro de Lance Stroll foi alterada, para uma especificação diferente e estamos à espera de uma decisão dos comissários sobre o tema.

Suit up, boys! We’re heading out. 👊



The race will restart at 18:17 CET.#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/5URNaVQLrD