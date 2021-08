GP Bélgica Fórmula 1: Bottas, McLaren e Ferrari com muito para fazer | AutoSport

Daniel Ricciardo tem estado a ter um ano realmente difícil em comparação com o seu companheiro de equipa, Lando Norris, muitas vezes ‘lutando’ para igualar o ritmo do piloto mais jovem, tanto na qualificação como em corrida.

A confiança com que levam o carro aos limites é um grande factor, pelo que no molhado, quando a confiança no carro é necessária, as coisas voltaram a não parecer promissoras para o australiano, mas a verdade é que produziu um desempenho muito forte na qualificação, com o quarto lugar na grelha.

O McLaren é um carro rápido em recta, pelo que Ricciardo vai ter boas hipóteses de um bom resultado.

Ironicamente, Lando Norris vai ter mais dificuldades, já que depois do seu acidente no início da Q3, vai agora partir de 14º, fruto de uma penalização por troca de caixa de velocidades. Terá, logicamente, uma boa oportunidade de recuperação, mas onde termina é incerto.

Já Valtteri Bottas e a Ferrari têm muito trabalho a fazer. O Mercedes não pareceu particularmente confortável no molhado durante a qualificação, e Bottas só conseguiu o oitavo tempo mais rápido numa sessão em que realmente precisava de um bom resultado. Isto porque o finlandês tem uma penalização de cinco lugares na grelha por ter provocado o acidente na primeira curva na Hungria, pelo que vai começar do 13º lugar, tendo por isso tudo para fazer. Bottas tem lutado por ritmo em corridas ‘molhadas’ nos últimos tempos, nomeadamente na Turquia e Imola, onde a falta de temperatura dos pneus o viu a deslizar na classificação.

Quanto à Ferrari, precisa duma reviravolta entre sábado e domingo, depois de tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz não terem conseguido sair da Q2. Estão numa batalha ‘apertada’ com a McLaren no campeonato de construtores, e por isso precisam de pontuar bem, especialmente com Lando Norris a partir de 14º.

Leclerc, pelo menos, começa nos 10 primeiros, após a penalização de Bottas, mas a Ferrari não tem a vantagem de uma escolha livre de pneus em comparação com os pilotos da Q3, uma vez que a qualificação foi com pneus de chuva.