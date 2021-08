GP Bélgica: FIA e F1 “desapontadas” pelos espectadores | AutoSport

Através das redes sociais, foi emitido um comunicado conjunto da FIA e F1, onde os dois organismos se mostram desapontados pelos espectadores, os presentes no circuito de Spa-Francorchamps e os que estiveram em casa a assistir pela televisão, por não ter sido possível realizar-se a corrida.

“Após perturbação meteorológica significativa no Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 de 2021, a FIA e a Fórmula 1 estão desapontadas, por todos os fãs que estiveram na pista e em casa, por não ter sido possível realizar-se a corrida completa, mas a segurança de pilotos, comissários de pista e espectadores deve ser sempre a prioridade. A decisão dos comissários de alargar a janela na qual a corrida poderia ter lugar, deu todas as oportunidades possíveis para maximizar a corrida durante o dia, mas as condições meteorológicas infelizmente, não melhoraram o suficiente para se completar mais voltas”, pode-se ler no comunicado.