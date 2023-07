GP Bélgica F1: Yuki Tsunoda não tremeu na AlphaTauri | AutoSport

Yuki Tsunoda fez uma corrida muito boa e sólida na Bélgica, tendo como resultado final o décimo posto e ter somado mais um ponto à sua conta pessoal e da AlphaTauri, demonstrando que não tremeu pela entrada do experiente Daniel Ricciardo na equipa.

Sendo certo que é difícil ao piloto australiano regressar à Fórmula 1, ainda para mais com um monolugar pouco competitivo como é o AT04, Tsunoda comprovou novamente que tem conseguido fazer maravilhas com um carro assim. Só conseguiu pontuar por três vezes, mas por mais três oportunidades terminou no 11º posto e noutra ocasião, uma penalização de 5 segundos adicionados ao tempo final fez com que baixasse de nono para 12º.

Em Spa-Francorchamps não aguentou a pressão final de Esteban Ocon e de Lance Stroll, mas esteve sempre na discussão dos pontos e terminou ‘premiado’ com 1 ponto.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool