GP Bélgica F1: Yuki Tsunoda homenageia Anthoine Hubert | AutoSport

Mick Schumacher não é o único piloto com um capacete especial este fim-de-semana. Yuki Tsunoda, piloto da Alpha Tauri vai correr com um capacete decorado como tributo ao falecido Anthoine Hubert, incorporando o seu logotipo de estrela. Já Max Verstappen corre com o seu tradicional capacete laranja, das duas corridas em ‘casa’.