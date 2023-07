GP Bélgica F1: Yuki Tsunoda e Pierre Gasly com os pontos à vista | AutoSport

Os dois antigos companheiros de equipa, bons amigos, estarão lado a lado na grelha de partida. Yuki Tsunoda parte do 11º posto e Pierre Gasly do 12º, com os olhos postos na possibilidade de entrarem nos lugares pontuáveis.

O piloto francês pode ter alguma vantagem com o seu Alpine, que como vimos ontem pela ultrapassagem de Esteban Ocon a Daniel Ricciardo, tem mais velocidade em reta do que o AlphaTauri, mas se chover o desempenho superior do carro francês pode ser anulado.

Como é óbvio, não se tratando de uma corrida Sprint, a prova de hoje é longa, com uma boa possibilidade de chover e de entrada do Safety Car, abrindo expectativas a outros pilotos que estão mais atrás na grelha, de poderem estar na discussão dos pontos. Como Valtteri Bottas e Ocon, por exemplo. Ainda assim, há potencial para Tsunoda ou Gasly poderem pressionar os dois pilotos da Aston Martin que estão imediatamente à sua frente na grelha e esperarem por um bom resultado. Para ambos, por razões diferentes, seria muito importante.