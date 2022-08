GP Bélgica F1, volta 30: Max Verstappen domina | AutoSport

Depois das primeiras 15 voltas, Sainz perdeu terreno para Verstappen e o piloto neerlandês regressou à liderança da corrida na volta 18. Já Esteban Ocon chegava ao 10º lugar, tendo Alex Albon na sua frente.

Yuki Tsunoda parou no final da volta 18, trocando os pneus duros por médios, tendo sido o primeiro piloto com aquele composto de pneus da Pirelli em pista. Entretanto, o engenheiro de corrida de Leclerc quis saber a opinião do piloto sobre o próximo composto a utilizar na corrida. O piloto monegasco pediu para não montarem pneus duros e sendo assim, a equipa pediu para este gerir os pneus de forma a completar mais cinco voltas com os pneus usados.

Na volta 21, Sainz não conseguiu resistir ao ritmo de Sergio Pérez e foi ultrapassado pelo piloto da Red Bull, perdendo o segundo posto da classificação. Assim, a Red Bull dominava a classificação com Max Verstappen na frente com mais de 6s de vantagem para o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez que escapou a Sainz e aumentou consideravelmente a sua vantagem para o piloto da Ferrari.

Daniel Ricciardo, no décimo posto da classificação, passou várias voltas atrás de Alexander Albon sem o conseguir ultrapassar e permitindo a Lance Stroll entrar nesta discussão.

Sem capacidade da Ferrari em apanhar os dois Red Bull, os dois pilotos da equipa italiana estavam sob pressão de George Russell. O britânico da Mercedes, que rodava no quarto posto, “roubava” tempo a Sainz à sua frente e aumentava a diferença para Leclerc, que vinha atrás. A Scuderia parou Sainz na volta 26, montando pneus duros, e Leclerc na mesma volta, este com pneus médios. Assim, Russell subiu ao terceiro lugar, 9s atrás de Sergio Pérez mas tendo que ainda parar novamente. Carlos Sainz regressou à pista em 4º e Leclerc em 7º.

Já na volta 28, Pérez parou para montar pneus duros, saindo à frente de Sainz e atrás de Russell na 3º posição.

Na volta seguinte, Leclerc subiu ao sexto posto ultrapassando Ocon com alguma facilidade no final da reta Kemmel, enquanto Alonso também ultrapassou Daniel Ricciardo para assumir o oitavo posto. No final da volta 29, Russell parou e Pérez e Sainz ultrapassaram o piloto britânico.

Top 10 à volta 30:

Max Verstappen, Red Bull Sergio Pérez, Red Bull Carlos Sainz, Ferrari George Russell, Mercedes Sebastian Vettel, Aston Martin Charles Leclerc, Ferrari Esteban Ocon, Alpine Fernando Alonso, Alpine Daniel Ricciardo, McLaren Yuki Tsunoda, AlphaTauri