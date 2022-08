GP Bélgica F1, volta 15: Verstappen entrega liderança a Carlos Sainz | AutoSport

Sergio Pérez teve um péssimo arranque e na tentativa de defender a segunda posição de Fernando Alonso, perdeu o posto para o espanhol e para os dois pilotos da Mercedes, com Lewis Hamilton na frente de George Russell. Quando o pelotão chegou ao final da reta Kemmel, Hamilton tentou ultrapassar Alonso pela trajetória exterior, mas tocou no Alpine do espanhol o que resultou em danos no Mercedes. Esta confusão beneficiou Pérez que conseguiu subir ao segundo posto, enquanto Hamilton parava em pista para desistir da corrida.

Na volta seguinte, quando Max Verstappen era já oitavo e Charles Leclerc 10º classificado, Nicholas Latifi foi ligeiramente fora de pista e perdeu o controlo do seu carro, fazendo um pião. Valtteri Bottas, na tentativa de se desviar do Williams, acabou por ficar na gravilha impossibilitado de voltar à pista. A direção de corrida fez o Safety Car entrar em pista para ser possível a retirada do Alfa Romeo do finlandês.

Durante esse período, Leclerc teve de parar para trocar de pneus e retirar uma proteção de viseira da entrada de ar do travão dianteiro que estava a fazer aumentar a temperatura deste componente.

Depois da saída do SC de pista, Sainz defendeu bem a liderança e Russell tentou ultrapassar Pérez na reta Kemmel, sem sucesso. Por esta altura, Verstappen ia recuperando mais posições com alguma facilidade e na volta 8 conseguiu chegar ao terceiro lugar.

Na frente, Sainz avisou a equipa que os seus pneus macios sofriam grande degradação, o mesmo foi explicado por Verstappen momentos depois ao seu engenheiro. Leclerc ultrapassou Pierre Gasly, e mais tarde, na mesma volta, Yuki Tsunoda- que era o único piloto com pneus duros montados no AT03 – na chicane final para ocupar o 14º lugar, depois de ter passado novamente para o fundo do pelotão por causa da sua paragem. Na volta 10 estava já no 12º posto, atrás de Lando Norris.

No final da volta 11, Carlos Sainz parou para trocar os pneus macios por um jogo de pneus médios. Regressou para a pista em 6º lugar, atrás de Daniel Ricciardo. Sem o espanhol na frente do pelotão, Pérez foi ultrapassado por Verstappen, que passou a ser o primeiro classificado.

Colocando um ritmo intenso em pista, Verstappen não estava a dar sinais de ter grandes problemas com os usados pneus macios, quando mais atrás Russell também parou e Sainz subia ao terceiro lugar.

No final da volta 14 a Red Bull parou Sergio Pérez, trocando os pneus médios usados por um novo conjunto de composto médio. O piloto mexicano regressou à pista no terceiro lugar, mas ficou Leclerc na sua traseira. O monegasco da Ferrari tentou aproveitar a falta de temperatura nos pneus de Pérez, mas no final da reta Kemmel o piloto da Red Bull defendeu-se muito bem.

No final dessa volta, foi Verstappen a parar, entregando a liderança a Carlos Sainz. O piloto monegasco da Ferrari, depois de não conseguir ultrapassar Sergio Pérez, ficou sob pressão de George Russell.

Top 10 à volta 15:

Carlos Sainz, Ferrari Max Verstappen, Red Bull Sergio Pérez, Red Bull George Russell, Mercedes Charles Leclerc, Ferrari Fernando Alonso, Alpine Yuki Tsunoda, AlphaTauri Alex Albon, Williams Sebastian Vettel, Aston Martin Esteban Ocon, Alpine