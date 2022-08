GP Bélgica F1: Verstappen foi o mais rápido, mas é Carlos Sainz quem arrancará da pole position | AutoSport

Com um tempo fantástico ainda na sua primeira tentativa na Q3, Max Verstappen foi o piloto mais rápido da sessão de qualificação, mas devido à penalização sofrida por troca de componentes no seu RB18, é Carlos Sainz quem vai arrancar da pole position para a corrida do GP da Bélgica de amanhã.

Verstappen, depois de duas boas fases anteriores da qualificação, estabeleceu um tempo canhão, 1:43.665s, deixando Carlos Sainz a 0.632s de diferença. O piloto espanhol da Ferrari conseguiu ainda assim bater Sergio Pérez na primeira volta rápida da Q3, já que nenhum dos dois pilotos conseguiu melhorar o seu registo na segunda volta.

Charles Leclerc saiu para a pista com um jogo de pneus errado na sua primeira tentativa, voltou a sair para pista para tentar ajudar o seu companheiro de equipa, mas o espanhol da Ferrari cometeu um erro e não conseguiu melhorar o seu tempo. Já a Red Bull não colocou Verstappen a ajudar Pérez e o mexicano não foi capaz de bater o tempo anterior do piloto da Ferrari.

Charles Leclerc terminou em pista com o quarto melhor tempo da Q3, mas também foi penalizado por troca de componente e arrancará do fundo da grelha. O piloto monegasco foi seguido por Esteban Ocon – que também baixa na grelha por penalização – e Fernando Alonso, que bateu os dois pilotos da Mercedes. Lewis Hamilton foi o sétimo mais rápido, com George Russell logo atrás, mas a Mercedes não mostrou grande ritmo em Spa-Francorchamps durante a qualificação, como aconteceu nas sessões anteriores. Alexander Albon, que foi um dos destaques da qualificação, terminou com o nono tempo, seguindo-se Lando Norris, que fechou o top 10.