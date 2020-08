GP Bélgica F1, Valtteri Bottas: “O Lewis não errou…”

Valtteri Bottas ficou na segunda posição no Grande Prémio da Bélgica. O finlandês explicou no fim que Lewis Hamilton esteve perfeito no circuito de Spa-Francorchamps.

“O arranque era uma boa oportunidade, mas o Lewis arrancou bem. Nunca o consegui apanhar nas retas. Ele não cometeu erros, mas eu tentei”.

“O Lewis não errou hoje, ontem foi rápido e ganhou mais pontos hoje. Para a semana há mais”.